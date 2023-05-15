Луганск, , 15:45 — REGNUM Видео с места взрыва, прогремевшего 15 мая в центре Луганска, возле местной телерадиокомпании, прислал корреспондент ИА REGNUM.

На кадрах видны последствия взрыва: разбитые окна и поврежденная стена жилого дома с офисами и другими предприятиями на первом этаже. Повреждения также получили стоящие рядом автомобили.

По предварительным данным, от взрыва пострадали пять человек. Временно исполняющий обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник заявил, что, предположительно, инцидент произошёл в результате подрыва.

По данным источника ИА REGNUM, в результате взрыва пострадал врио министра внутренних дел ЛНР Игорь Корнет. Он находится в реанимации. Атака оказалась покушением на силовика.

Ранее в ЛНР сообщили, что утром 15 мая по Луганску нанесли удар двумя крылатыми ракетами Storm Shadow. Удар пришёлся по району бывшего авиационного училища штурманов.

Повреждения от ударов ракетами получили семь многоквартирных жилых домов, административное здание и легковые автомобили. Лондон подтвердил, что передал Киеву ракеты Storm Shadow.