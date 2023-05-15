Лондон, 15 мая, 2023, 15:12 — ИА Регнум. Отсутствие успехов в ближайшее время в планируемом контрнаступлении может стоить Киеву помощи Запада. Об этом заявил бывший глава британского генштаба генерал Ричард Даннат.

Сергей Корсун ИА REGNUM ВСУ

В интервью радио Times он подчеркнул, что украинцам действительно важно эффективно начать «наступление в нужное время».

«Альтернатива состоит в том, что [конфликт] может затянуться… в конечном счёте, в пользу Путина, и, вероятно, поддержка Запада ослабнет», ― считает британский генерал.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший командующий силами НАТО в Европе генерал Бен Ходжес считает, что Вашингтон и Запад могут нарушить планы Киева по контрнаступлению из-за чрезмерного давления на него. При этом, по словам генерала, не все в окружении американского лидера Джо Байдена поддерживают «абсолютную победу Украины». Это свидетельствует о неспособности политиков чётко определиться с целями оказания помощи ВСУ.

Полковник морской пехоты США в отставке Марк Канчиан заявил изданию, что конфликт может «длиться бесконечно», а Вашингтон «продолжит вливать деньги без особого результата».

Президент Украины не исключил, что некоторые страны могут сократить объём помощи Киеву, если планируемое контрнаступление ВСУ окажется неудачным. По словам украинского лидера, риск сокращения помощи есть, но только со стороны государств, которые «не были очень активными в поддержке» Киева.