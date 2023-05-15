ФНС арестовала счета модного дома покойного модельера Валентина Юдашкина

Москва, , 15:11 — REGNUM Федеральная налоговая служба (ФНС) арестовала счета модного дома Валентина Юдашкина. Это произошло меньше чем через две недели после смерти модельера, сообщил 15 мая Telegram-канал Mash.

Валентин Юдашкин © Евгений Биятов/РИА Новости

«Причина — неуплата налогов на миллионы рублей», — говорится в сообщении.

По данным источника, компания Юдашкина не отчиталась перед налоговой за весь 2022 год.

Уточняется, что пару лет назад на балансе ООО «Дом моды Валентин Юдашкин» висели 118 млн рублей.

«Брендовый магазин находится на Кутузовском проспекте и продолжает работать», — отмечается в сообщении.

Модельера, умершего 2 мая после тяжелой болезни, похоронили 6 мая на Троекуровском кладбище в Москве. Церемония прощания с модельером состоялась в этот же день в траурном зале Троекуровского кладбища. Люди стали собираться примерно за час до её начала. Церемония была открыта для всех.

Проводить Юдашкина в последний путь собрались поклонники его творчества и известные личности. В траурный зал, куда не пустили журналистов, прошли артисты Владимир Винокур, Клара Новикова, телеведущие Леонид Якубович и Эвелина Хромченко, актер Владимир Машков, певица Надежда Бабкина. Также на церемонию приехал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.