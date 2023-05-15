Эрдоган победил в 51 провинции из 81, но проиграл в Анкаре и Стамбуле и курортных регионах

Анкара, , 15:14 — REGNUM Анкара, Стамбул и курортные районы Турции поддержали на президентских выборах Кемаля Кылычдароглу. Действующий президент страны Реджеп Тайип Эрдоган одержал победу в 51 провинции из 81.

Реджеп Эрдоган Иван Шилов © ИА REGNUM

Как сообщили турецкие СМИ, победа Эрдогана зафиксирована в центральных областях Турции. Здесь население придерживается националистических взглядов, сообщило агентство «Интерфакс». Также свыше 56% голосов отдали Эрдогану граждане Турции, проживающие за границей, в том числе в странах Северной Африки и Центральной Европы.

За Кылычдароглу активнее голосовали в Анкаре, Стамбуле, в курортных районах на побережье Средиземного и Эгейского морей (в Анталии, Айдыне, Измире, Мугле) и в приграничных с Ираком, Ираном и Сирией территориях (многие жители этих земель — курды по национальности).

В Турции второй тур президентских выборов назначен на 28 мая. В ходе первого тура Эрдоган набрал 49,4% голосов, тогда как его оппонент Кылычдароглу — 44,99%. Второго тура удалось бы избежать, если бы кто-то из кандидатов преодолел барьер в 50%.