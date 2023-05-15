Посёлок в Брянской области попытался атаковать дрон-камикадзе
СМИ: дрон-камикадзе попытался атаковать посёлок Белая Берёзка в Брянской области
Брянск, 15 мая, 2023, 15:02 — ИА Регнум. Посёлок Белая Берёзка в Трубчевском районе Брянской области попытался атаковать беспилотник-камикадзе. Об этом 15 мая сообщил Telegram-канал Shot со ссылкой на источник.
Иван Шилов ИА REGNUM
Украинский БПЛА
Отмечается, что дрон-камикадзе упал на расстоянии 400 метров от границы России с Украиной и после этого взорвался.
Также указывается, что в результате попытки атаки в посёлке никто не пострадал, разрушений нет.
Как сообщало ИА REGNUM, 4 мая украинский беспилотник-камикадзе атаковал водонапорную башню в Белгородской области. В результате нападения никто не пострадал.