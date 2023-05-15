Вашингтон, 15 мая, 2023, 15:01 — ИА Регнум. Гражданина России Олега Пацулю 15 мая задержали в США по подозрению в обходе антироссийских санкций при поставках авиазапчастей. Он якобы использовал сеть компаний во Флориде и Турции, чтобы ввозить в Россию запчасти и электронику для самолётов.

Илья Наймушин/РИА Новости Самолёт Boeing

По утверждению New York Times, в 2022 году Пацуля направил в российскую авиакомпанию электронное письмо с предложением отправить в обход санкций необходимые запчасти, в том числе тормозные системы для самолётов Boeing. Издание сообщило, что мужчина отправил предложения по меньшей мере трём авиаперевозчикам, якобы включая «Россию», входящую в «Аэрофлот».

По данным автора статьи, за восемь месяцев 2022 года в Россию через третьих лиц якобы отправили авиазапчасти на сумму 14,4 миллиона долларов, включая детали под торговой маркой Boeing на 8,9 миллиона долларов.