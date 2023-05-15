Москва, 15 мая, 2023, 14:51 — ИА Регнум. В целях профилактики кори российским университетам и институтам не следует допускать на занятия студентов и сотрудников с признаками острых респираторных вирусных инфекций и с высыпаниями на коже. Такие рекомендации содержатся в методических материалах, направленных высшим учебным заведениям Минобрнауки России совместно с Роспотребнадзором.

Иван Шилов ИА REGNUM ОРВИ

«При ухудшении самочувствия обучающимся и преподавателям рекомендуется воздержаться от посещения образовательной организации и обратиться к врачу», ― также отмечено в рекомендациях.

Также медработникам в вузах и администрации необходимо организовать сбор данных об имеющихся прививках против кори или перенесённом заболевании. Кроме того, при выявлении двух и более случаев кори с момента регистрации последнего случая заболевания вузам посоветовали рассмотреть возможность перейти на удалённый формат работы на срок от 21 дня.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале мая департамент здравоохранения Москвы подтвердил информацию о небольшом росте заболеваемости корью в столице. Практически все заболевшие являются непривитыми. При этом в ведомстве подчеркнули, что в целом ситуация не является критической.

Менее двух недель спустя у одного из студентов исторического факультета МГУ выявляли корь. Управление Роспотребнадзора по Москве предписало руководству вуза провести противоэпидемические мероприятия.

Ранее в пресс-службе Роспотребнадзора объяснили, что рост заболеваемости кори в стране связан с традиционным для этой болезни периодом, а также с постепенным накоплением населения, не имеющего подготовленного иммунитета.