Лондон, 15 мая, 2023, 15:02 — ИА Регнум. Правительство Великобритании решило открыть учебный центр для подготовки лётчиков ВСУ к управлению натовскими самолётами. Об этом 15 мая сообщила пресс-служба канцелярии премьер-министра королевства на официальном сайте.

Иван Шилов ИА REGNUM F-16

«Этим летом стартует начальная лётная фаза базовой подготовки украинских пилотов. Адаптируем программу, используемую британскими летчиками, чтобы дать украинцам навыки пилотирования, с помощью которых они смогут применять различные типы самолётов», — отметили в пресс-службе.

В канцелярии также сообщили, что Лондон вместе с этим будет добиваться от других стран согласия передать Киеву истребители F16. Премьер-министр Риши Сунак вскоре объявит о дополнительной военной помощи Украине.

Президент Украины утром 15 мая прибыл в Великобританию. Он не возвращается в Киев из турне по Европе, начавшегося перед попыткой атаковать Кремль с помощью двух дронов 3 мая.

Как сообщало ИА REGNUM, на прошлой неделе Великобритания подтвердила, что предоставила ВСУ высокоточные крылатые ракеты Storm Shadow. Это первая крылатая ракета большой дальности, которая появилась в арсенале украинской армии.

Киев использовал это оружие для удара по Луганску. От обстрела пострадали семь жилых домов, административное здание и два автомобиля. В Минобороны России 15 мая сообщили, что российские средства ПВО за последние сутки перехватили ракету Storm Shadow.