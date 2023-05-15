ФСБ: житель Петрозаводска получил шесть лет колонии за подготовку к госизмене

Астрахань, , 15:06 — REGNUM В астраханском управлении ФСБ сообщили, что задержанный за подготовку к госизмене житель Петрозаводска получил шесть лет колонии. Мужчина планировал выехать на Украину, чтобы участвовать в боевых действиях против России.

Лишение свободы Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Вердикт вынес Астраханский областной суд. Фигуранта признали виновным и приговорили к шести годам лишения свободы в колонии строгого режима.

«Установлено, что фигурант, являясь ярым противником проведения СВО, принял решение осуществить выезд на территорию Украины для вступления в ряды вооруженных формирований, непосредственно противостоящих РФ», — говорится в сообщении пресс-службы ФСБ.

Ранее суд в Москве арестовал подозреваемую в госизмене уроженку Крыма. Как сообщало ИА REGNUM, суд таким образом удовлетворил ходатайство следователя. Более широкую информацию в суде не огласили из-за того, что материалы дела засекречены.