* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Москва, 15 мая, 2023, 14:44 — ИА Регнум. Вооружённое украинское формирование «Легион свобода России» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) включили в перечень террористов и экстремистов, сообщил 15 мая сайт Росфинмониторинга.

Иван Шилов ИА REGNUM Террористы

Согласно выпуску новой редакции перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, от 15 мая 2023 года, в базе ведомства числится вооружённое формирование «Легион Свобода России».

Верховный суд России в феврале признал эту структуру террористической и запретил её деятельность в России. Уточняется, что формирование создали на Украине с целью подрыва основ конституционного строя России и свержения власти в стране.

Как сообщало 28 апреля ИА REGNUM, обвиняемую по делу о взрыве в Санкт-Петербурге Дарью Трепову и её сообщника Юрия Денисова внесли в список террористов и экстремистов. По данным следствия, Трепова 2 апреля передала военкору Владлену Татарскому статуэтку со взрывным устройством, которую ранее получила от украинца Денисова. Взрыв произошёл во время мероприятия в кафе с участием Татарского. В результате взрыва журналист погиб, около 30 человек получили ранения.