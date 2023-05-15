Северодонецк, ЛНР, 15 мая, 2023, 14:45 — ИА Регнум. Завод «Азот» в городе Северодонецке (ЛНР) должен начать работу в этом году, заявил 15 мая министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

Максим Захаров/РИА Новости Территория завода «Азот» в Северодонецке

«В этом году планируем запустить крупное луганское химическое предприятие «Северодонецкое объединение «Азот», — цитирует Мантурова ТАСС.

Российские военные освободили Северодонецк от ВСУ 25 июня 2022 года. Градообразующее предприятие — завод «Азот», на котором производятся минеральные удобрения (в том числе аммиачная селитра).

После начала российской спецоперации на Украине ВСУ превратили завод в укрепрайон: предприятие перестало функционировать. При освобождении российские военные взяли в плен десятки украинских боевиков.

В конце февраля 2023 года глава Северодонецка Николай Моргунов заявил, что завод восстановили и его можно запускать в работу. Кроме того, удалось сохранить коллектив предприятия.