ТАСС: российский танкист Тигр рассказал о первом встречном бое с немецким танком Leopard ВСУ

Донецк, , 14:31 — REGNUM Российские танковые экипажи в первый раз на территории ДНР столкнулись с немецким танком Leopard ВСУ, отступившим сразу после первого выстрела в его сторону. Об этом 15 мая рассказал командир танкового батальона с позывным Тигр, чьи бойцы принимали участие в бою.

Танк Leopard Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Позавчера Leopard вышел отработать наши позиции, мы сразу выдвинулись на встречный бой. С «Леопардом» это первый случай. Наша дежурная бронегруппа выдвинулась на прямую наводку», — приводит его слова ТАСС.

Военный уточнил, что российский танк смог первым открыть огонь по «Леопарду», однако не попал по нему из-за рельефа местности, после чего экипаж немецкой боевой машины ВСУ ретировался с поля боя.

Он добавил, что украинские военные вывели Leopard для того, чтобы отработать по опорному пункту российских войск, однако с помощью разведки немецкий танк удалось оперативно обнаружить.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее, 15 мая, стало известно, что в течение ближайших дней Франция собирается обеспечить несколько батальонов ВСУ десятками лёгких танков AMX-10RC. Также французская сторона намерена обучить украинских военных использованию этой техники.