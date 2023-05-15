Луганск, , 14:28 — REGNUM Взрыв в Луганске прогремел 15 мая в самом центре города. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник.

Последствия взрыва. Луганск. 15.05.2023 © ИА REGNUM

«Взрыв прогремел в самом центре Луганска в час пик, на улице Демехина. К сожалению, есть пострадавшие», ― написал в своём Telegram-канале глава республики.

Он добавил, что, по предварительным данным, был совершён подрыв.

«Скорые, МЧС, все профильные ведомства уже работают на месте происшествия», ― добавил Пасечник.

В общественной палате ЛНР уточнили, что взрыв прогремел в максимальной близости от государственной телерадиокомпании ЛНР.

Как сообщало ИА REGNUM, на кадрах с места происшествия видно, как взрывом выбило стёкла на первом этаже здания, покорёжило оконные рамы. Повреждения также получили припаркованные рядом автомобили.

По предварительным данным, пострадали пять человек.

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