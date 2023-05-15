Москва, 15 мая, 2023, 14:23 — ИА Регнум. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила создать специальный государственный алиментный фонд для эффективного взыскания алиментов. Об этом говорится в докладе о деятельности УПЧ за 2022 год.

Константин Михальчевский/РИА Новости Дети

«Представляется, одним из вариантов повышения эффективности взыскания алиментов могло бы стать создание в Российской Федерации специального государственного алиментного фонда», — говорится в документе.

По словам Москальковой, данная идея поддержана рядом экспертов, но вопрос нуждается в дополнительной проработке. По данным УПЧ, по сравнению с 2021 годом в 2022-м количество жалоб на неуплату вторым родителем алиментов на содержание ребенка увеличилось на 26%, большая часть из них связана с непредоставлением должником сведений о своих реальных доходах.

Омбудсмен уточнила, что сумма взысканных алиментных платежей на детей в 2022 году составила 47,6 млрд рублей, что на 14,7 млрд больше показателей 2021 года, количество неоконченных исполнительных производств о взыскании алиментов на конец 2021 года составляло 782,5 тысячи, на конец 2022 года — 771,2 тысячи.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Госдуме предложили накладывать взыскания по алиментам, исходя из чеков алиментщиков в автоматическом режиме. По мнению вице-спикера Госдумы от ЛДПР Бориса Чернышова, исходя из тех трат, которые в месяц тратит тот или иной человек, уже можно высчитывать процент алиментов, которые должен представить плательщик, и тогда через электронные системы накладывать те или иные взыскания.