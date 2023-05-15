Минобороны РФ: российские силы ПВО впервые сбили ракету Storm Shadow в зоне спецоперации

Артемовск, , 14:24 — REGNUM Российская система противовоздушной обороны (ПВО) впервые осуществила перехват дальнобойной крылатой ракеты Storm Shadow, сообщил 15 мая официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (15.05.2023 г.) Минобороны РФ

Поставка англо-французских ракет Storm Shadow была приурочена к широко анонсированному наступлению украинской армии. По данным источника CNN, такие боеприпасы способны поражать цели на значительном удалении от линии фронта, например в Крыму.

Также российские войска сбили десять снарядов HIMARS и украинские вертолёты Ми-24 и Ми-8. Помимо этого, в течение суток были ликвидированы две украинские диверсионно-разведывательные группы в ЛНР, информирует российское оборонное ведомство.

Штурмовые отряды продолжают вести наступление на западной окраине Артёмовска. Суточные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в живой силе на донецком направлении составили до 235 военных и иностранных наемников, на южнодонецком и запорожском — свыше 150, на купянском — до 145, на херсонском — до 30, на краснолиманском — более 75.

Как сообщало ИА REGNUM, также группировка войск «Восток» нанесла поражение украинским подразделениям в районах Угледара и села Водяное в Донецкой Народной Республике (ДНР). Накануне, 14 мая Минобороны РФ известило о том, что севернее и южнее Артёмовска противником предпринимались массовые попытки прорыва обороны российских войск.