Комитет Госдумы по госстроительству поддержал поправки о проведении выборов при военном положении

Москва, , 14:22 — REGNUM Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал принять поправки в порядок проведения выборов при военном положении, сообщили 15 мая в пресс-службе комитета.

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Уточняется, что изменения планируется внести в закон об основных гарантиях избирательных прав. Так, в частности, планируется изменить название статьи 10 на «Проведение выборов, референдума при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, военного положения».

Текст поправок предусматривает, что высшее должностное лицо субъекта, на территории которого действует военное положение, вправе не ранее чем за 130 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования направить в ЦИК предложение о проведении выборов, референдума на территории соответствующего субъекта. Решение о назначении соответствующих выборов принимает ЦИК.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава комитета по госстроительству Павел Крашенинников объяснил внесение поправок необходимостью убрать противоречия в актуальном законодательстве, согласно которому, выборы не могут проводиться на территориях с действующим военным положением. Однако при этом в законах о принятии Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей в состав России отмечалось, что в 2023 году в этих субъектах должны состояться выборы.