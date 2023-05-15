Столтенберг заявил, что не собирается оставаться на посту генсека НАТО
Копенгаген, 15 мая 2023, 14:15 — REGNUM Генсек Североатлантического альянса (НАТО) Йенс Столтенберг не намерен оставаться на этом посту, если в октябре 2023 года ему предложат остаться на новый срок. Он заявил об этом 15 мая на Демократическом форуме в Копенгагене, трансляция которого шла на Youtube.
«Мой единственный план — сложить свои полномочия этой осенью», — сказал он.
Столтенберг отметил, что занимал пост генсека НАТО в два раза дольше, чем он предполагал.
Как сообщало ИА REGNUM, 10 мая Столтенберг заявил, что нельзя недооценивать силы России в ходе специальной военной операции на территории Украины. Он пояснил, что российские Вооружённые силы смогли создать оборонные рубежи для отражения «планируемого контрнаступления» ВСУ.