Копенгаген, 15 мая, 2023, 14:15 — ИА Регнум. Генсек Североатлантического альянса (НАТО) Йенс Столтенберг не намерен оставаться на этом посту, если в октябре 2023 года ему предложат остаться на новый срок. Он заявил об этом 15 мая на Демократическом форуме в Копенгагене, трансляция которого шла на Youtube.

Иван Шилов ИА REGNUM Йенс Столтенберг

«Мой единственный план — сложить свои полномочия этой осенью», — сказал он.

Столтенберг отметил, что занимал пост генсека НАТО в два раза дольше, чем он предполагал.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 мая Столтенберг заявил, что нельзя недооценивать силы России в ходе специальной военной операции на территории Украины. Он пояснил, что российские Вооружённые силы смогли создать оборонные рубежи для отражения «планируемого контрнаступления» ВСУ.