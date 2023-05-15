Рим, 15 мая, 2023, 14:09 — ИА Регнум. Бывший премьер-министр Италии, возглавляющий оппозиционное «Движение 5 звёзд» Джузеппе Конте считает ошибочным позицию Рима, что перемирие на Украине можно допустить только на условиях Киева. Об этом он сказал в опубликованном 15 мая интервью газете La Stampa.

Иван Шилов ИА REGNUM Джузеппе Конте

Экс-премьер прокомментировал призыв главы итальянского МИД Антонио Таяни добиваться прекращения огня только на основании варианта, который устроит Киев, чтобы не создать угрозу «территориальной целостности» Украины.

«Никто не ставит под вопрос право Украины на сохранение территориальной целостности. Но это не означает, что мы не должны стремиться создать условия для начала переговорного процесса», — сказал Конте.

По его мнению, Рим использует воинственную риторику, чтобы скрыть неспособность правительства Италии справиться с внутренними проблемами, которые действительно волнуют жителей: рост стоимости аренды жилья, дорогие кредиты, высокие темпы инфляции и снижение доходов населения.

Конте также считает, что стратегия ЕС, США и НАТО направлена на предотвращение переговоров и ведёт только к смертям и разрушениям. Он также обвинил Рим в отказе от собственной политики и в следовании указаниям Брюсселя и Вашингтона.

«Движение 5 звёзд» последовательно выступает против отправки Италии оружия на Украину. Конте также раскритиковал решение Великобритании передавать Киеву снаряды с урановыми сердечниками. Он обвинил итальянские власти во втягивании страны в вооружённый конфликт.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 13 мая в Риме побывал с визитом президент Украины и встретился с премьер-министром Италии Джорджей Мелони. После этого украинский лидер заявил о принятии «очень важных решений по защите украинского неба».