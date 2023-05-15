Москва, , 14:04 — REGNUM С 1 июня 2023 года экспортная пошлина на российскую нефть повысится на 1,8 доллара, до 16,2 доллара за тонну. Об этом говорится в сообщении Министерства финансов, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

Нефть Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Согласно расчётам Минфина России, экспортная пошлина на нефть в РФ с 1 июня 2023 года повысится на 1,8 доллара», — заявили в Министерстве.

Как сообщало ИА REGNUM, с марта начал действовать приказ министра энергетики России Николая Шульгинова о мониторинге цен на экспортную нефть. Новый механизм контроля вводится для улучшения эффективности налогообложения. Мониторинг цен нефти Urals будет проводиться по данным портов Усть-Луга и Приморск в Ленинградской области, Новороссийск в Краснодарском крае и на нефть ВСТО из порта Козьмино в Приморском крае.

По информации Минфина, по итогам первых трёх месяцев 2023 года средняя цена на нефть марки Urals значительно снизилась в сравнении прошлогодними данными, составив $48,92 за баррель. Средняя цена по итогам марта 2023 года, как отметили в министерстве, составила $47,85 за баррель, что в 1,86 раза ниже, чем в марте прошлого года.