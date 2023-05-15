Минобороны: российские средства ПВО впервые сбили крылатую ракету Storm Shadow

Москва, , 14:03 — REGNUM Минобороны России впервые сообщило о перехвате поставленной Великобританией ракеты Storm Shadow. Об этом в ходе брифинга 15 мая заявил официальный представитель ведомства Игорь Конашенков.

Ракеты Strom Shadow Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Средствами противовоздушной обороны <…> перехвачена одна крылатая ракета большой дальности Storm Shadow», — уточнил Конашенков.

Также, по данным Минобороны России, за минувшие сутки ПВО перехватила 10 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и семь противорадиолокационных ракет HARM.

Как сообщало ИА REGNUM, украинские военные ударили по Луганску ракетой Storm Shadow 15 мая. Удар пришёлся на район бывшего авиационного училища штурманов (ВВАУШ). Место прилёта оцепили, работают экстренные и силовые службы. Позже в Сети появились кадры с места обстрела. В тот же день украинский самолёт осуществил очередной пуск французско-британской ракеты Storm Shadow над Краматорском в ДНР.