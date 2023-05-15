Луганск, , 14:00 — REGNUM В Луганске прогремел взрыв возле ГТРК Луганской Народной Республики. Об этом 15 мая сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Обстрел ВСУ. Луганск. 15.05.2023 © ИА REGNUM

По предварительным данным, причиной стал подрыв. В результате взрыва есть пострадавшие.

На месте происшествия работают службы.

На фотографиях с места происшествия видно, как взрывом выбило стёкла на первом этаже здания, покорёжило оконные рамы. Повреждения также получили припаркованные рядом автомобили.

Обстрел ВСУ. Луганск. 15.05.2023 © ИА REGNUM

Как сообщало ИА REGNUM, 15 мая ВСУ обстреляли Луганск. Удар пришёлся на район бывшего авиационного училища штурманов (ВВАУШ). Место прилёта оцепили, работают экстренные и силовые службы. Позже в Сети появились кадры с места обстрела.

По словам военного эксперта из ЛНР полковника Виталия Киселева, Вооружённые силы Украины (ВСУ) ударили по Луганску ракетой Storm Shadow. В результате никто не пострадал. В городе всё работает в штатном режиме, паники нет.

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