Москва, 15 мая, 2023, 15:09 — ИА Регнум. Предложение депутатов Госдумы об упрощении начисления субсидий на оплату ЖКУ для нуждающихся граждан правильное, но требует настройки работы и синхронизации данных ведомств, участвующих в начислении. Так в беседе с ИА REGNUM эксперт Народного фронта в сфере ЖКХ Павел Склянчук прокомментировал инициативу комитета Госдумы по строительству и ЖКХ.

Иван Шилов ИА REGNUM Квитанция ЖКХ

Ранее депутаты профильного комитета Госдумы, в частности председатель комитета, депутат Сергей Пахомов, внесли рекомендации по упрощению получения субсидий на оплату ЖКУ. Так граждан хотят освободить от бюрократических проволочек при получении субсидий. Согласно новым нормам, будет необходимо только одно заявление, всё остальное чиновники сами запросят в рамках межведомственного взаимодействия. Также депутаты предлагают снизить по всей стране максимальный порог расходов на ЖКХ в общем доходе семьи с 22 до 15%.

По мнению эксперта Народного фронта, организация взаимодействия между ведомствами может затруднить начало упрощённой работы с населением.

«Важно, чтобы это осуществилось. Кажется, что наладить просто, но на самом деле это довольно сложный механизм, привязанный не только к размеру доходов собственников квартиры, но и множеству справок, сведений, которые хранятся в разных министерствах и ведомствах. Нужна синхронизация, чтобы, даже находясь в разных городах, представитель МФЦ мог нажать пару кнопок и у него высветились сведения о доходах гражданина», — отметил Склянчук.

При этом эксперт уверен, что в ближайшее время такую сложную работу не получится автоматизировать и наладить. К тому же инициатива обсуждается уже не первый год.

«Эта тема о снижении порога до 15% и об уменьшении числа документов для подачи заявки обсуждается уже 5 лет. Одна из проблем, почему механизм всё ещё не настроен, заключается в сложности системы подсчёта, сколько человеку нужно выплатить. Высчитывание процента — тягомотная история», — пояснил эксперт.

По мнению Склянчука, несмотря на благие намерения депутатов, предложенные ими меры всё же не решат проблемы начисления субсидий и не станут существенной поддержкой для нуждающихся категорий граждан. Эксперт считает, что систему нужно сделать более социально ориентированной и адресной.

«По факту за субсидиями приходят малоимущие граждане. И им, конечно, часто не хватает доходов. В некоторых регионах России, например, в Тюменской области, компенсируют 100% оплаты ЖКУ, потому что учитываются не доходы, а расходы малоимущей семьи. Если такую практику распространить по стране, то поддержка будет более адресной. Учёт расходов поможет оказывать серьёзную и весомую поддержку нуждающимся категориям граждан», — считает Склянчук.

Эксперт также напомнил, что субсидирование части расходов является по задумке государства временной мерой, в отличие от льготы, которая становится бессрочной для конкретной категории населения. Так с помощью субсидий граждане могут получать поддержку от государства до изменения своего социального положения и уровня доходов.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ предложило включить расходы на установку и обслуживание умных счётчиков в тарифы на оплату жилищно-коммунальных услуг. Возложить обязанность по установке приборов ведомство предложило на ресурсоснабжающие организации.