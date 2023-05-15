«Алмаз-Антей» намерен выпускать электромобиль L-Type на бывшем заводе Toyota в Санкт-Петербурге

Санкт-Петербург, , 13:53 — REGNUM Электрический микрокар L-Type планируют выпускать на бывшем заводе Toyota в Санкт-Петербурге. Об этом 15 мая заявил журналистам замгендиректора концерна ВКО «Алмаз-Антей» Михаил Подвязников.

Toyota

«Мы будем выпускать ещё маленькие машинки L-Type. Презентация этой машины будет 25–26 мая», — рассказал Подвязников.

На заводе намерены выпускать порядка 10–14 тысяч микрокаров данного типа.

Согласно материалам компании, L-Тype — это компактный городской электромобиль с быстрозаменяемыми батареями, скорость — 90 км/ч, пробег — 183 км на одной зарядке. Микрокар может использоваться для корпоративных автопарков, торговых и медицинских сетей, ресторанного бизнеса, а также служб городского сервиса. Старт производства намечен на 2024 год. Завод сначала планирует выпускать по две тысячи автомобилей в год, затем нарастить производство.

Кроме того, «Алмаз-Антей» планирует в 2026 году начать на бывшем заводе Toyota в Санкт-Петербурге серийный выпуск электромобилей Е-Neva.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 апреля премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил перечень дополнительных мер поддержки отрасли электротранспорта. Минэкономразвития, Минэнерго и власти регионов должны разработать методические рекомендации по реализации программы субсидирования быстрых зарядных станций. Эту работу нужно будет провести на основе опыта 12 субъектов, участвующих в пилотном проекте. Благодаря государственной поддержке в 2022 году в этих регионах открыли 439 зарядных станций, в 2023 году число субъектов, участвующих в таких проектах, увеличилось до 34.