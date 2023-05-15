Харьков, Украина, , 13:58 — REGNUM Артиллерия и армейская авиация Вооружённых сил (ВС) России в ходе ударов по территории противника пресекли действия трёх диверсионных групп в Харьковской области. Об этом 15 мая сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Харьков Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Благодаря слаженным действиям подразделений 138-й мотострелковой бригады в районе населённого пункта Двуречное Харьковской области пресечены действия трёх диверсионно-разведывательных групп», — сказал Конашенков.

В целом от ударов по позициям врага на территории области потери ВСУ составили до 145 военнослужащих. Также противник потерял две бронемашины, три автомобиля, две САУ «Гвоздика» и гаубицу Д-20.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее командир танкового батальона ВС России с позывным Бай сообщил, что украинские военные создали укрепрайоны из нескольких населённых пунктов Харьковской области.