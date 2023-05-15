СК возбудил дело против охранников, не пустивших главу ведомства Бастрыкина на стройку в Петербурге

Москва, , 13:48 — REGNUM Следственный комитет возбудил уголовное дело после инцидента, произошедшего 5 мая на одной из строительных площадок в Санкт-Петербурге. На стройку наведался глава ведомства Александр Бастрыкин. Однако его на территорию не пустили охранники. В СКР сообщили о реакции ведомства в ответ на действия сотрудников частной охранной организации.

Александр Бастрыкин Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«ГСУ СК России по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело о превышении полномочий работниками частной охранной организации», — сказано в сообщении пресс-службы СК.

Следствию предстоит дать оценку действиям охранников.

Ранее к Александру Бастрыкину обратились местные жители с просьбой остановить работы по возведению объекта на северном намыве Васильевского острова, которые с октября 2021 года вели работники группы компаний ООО «Специализированный застройщик «ЛСР», в том числе ООО «Специализированный застройщик «ЛСР Простор».

По мнению граждан, это строительство представляет собой угрозу для окружающей среды из-за превышения предельных допустимых концентраций опасных загрязняющих веществ в атмосфере.