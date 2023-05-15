Минобороны России: на донецком направлении российские войска уничтожили до 235 бойцов ВСУ

Москва, , 13:48 — REGNUM В Министерстве обороны России заявили об уничтожении на донецком направлении до 235 украинских военнослужащих за сутки. Об этом сообщил на брифинге 15 мая представитель ведомства Игорь Конашенков.

ВСУ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По информации ведомства, наиболее ожесточённые бои на данном направлении ведутся на западе Артёмовска и в районе населённого пункта Красное. Авиация и артиллерия поразили украинские подразделения около Часова Яра и Богдановки.

В общей сложности за сутки российские войска выполнили семь самолётовылетов и выполнили 72 огневые задачи, тем самым уничтожив за сутки помимо 235 военных ВСУ и наёмников также один танк, четыре бронемашины, семь автомобилей и гаубицы Д-20, Д-30 и МСТА-Б.

Также в российском оборонном ведомстве сообщили, что российские военные сбили украинские вертолёты Ми-24 и Ми-8. Их ликвидировали в районах населённых пунктов Селидово и Брусовка в ДНР.