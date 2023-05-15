19FortyFive: США считают необходимым принять меры против укрепления союза России и Ирана

Вашингтон, , 13:51 — REGNUM Противостоять «российско-иранской оси», угрожающей США, предлагают в США, сообщило издание 19FortyFive.

Иран Иван Шилов © ИА REGNUM

В статье «Давно пора противодействовать растущей оси Иран — Россия» Джеймс Филлипс и Питер Брукс выразили мнение, согласно которому США и их союзникам нельзя медлить, дожидаясь того, что «американским национальным интересам будет нанесён дополнительный ущерб».

По мнению авторов статьи, Россия и Иран «компенсируют углубляющуюся международную изоляцию активизацией двустороннего военного, внешнеполитического и экономического сотрудничества».

Утверждается, что Россия на фоне спецоперации обратилась к Ирану за боевыми беспилотниками, ракетами и боеприпасами для стрелкового оружия, артиллерии и танков. Американцев пугает, что Иран якобы может предоставить России баллистические ракеты малой дальности.

Тегеран, пишут Филлипс и Брукс, объявил, что получит от Москвы в этом году истребители Су-35 четвёртого поколения. США опасаются, что Россия может помочь Ирану в развитии его ядерной программы и в создании ракет большой дальности, поскольку это создаст угрозу для Вашингтона.

Авторы статьи указали на сотрудничество России и Ирана в сфере экспорта энергоресурсов. Обе страны манипулируют ценами на нефть, а также занимаются обходом американских санкций, транспортируя нефть «через иранские нефтяные танкеры «флотилии-призрака», отмечается в материале.

По мнению авторов статьи, нынешнее американское руководство слабо отреагировало на растущий союз между Россией и Ираном и не смогло сдержать «агрессивную внешнюю политику ни того, ни другого».

«Таким образом, Вашингтон должен разработать всеобъемлющую структуру для подрыва мощи обеих сторон, наказания за опасное сотрудничество между ними и усиления стресса в их двусторонних отношениях», — говорится в сообщении.

В конце апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ, разрешающий поставлять нефть и нефтепродукты по контрактам, заключённым до февраля 2023 года, в дружественные страны. Ранее, в конце декабря 2022 года, в ответ на западные санкции он запретил экспорт нефти и нефтепродуктов, если условия контрактов предполагают потолок цен.

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