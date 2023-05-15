Москва, , 13:41 — REGNUM За прошедшие сутки российские войска уничтожили до 30 военнослужащих Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом 15 мая в ходе брифинга сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

ВСУ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«На херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток уничтожено до 30 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, а также четыре автомобиля», ― уточнил он.

Кроме того, по словам представителя оборонного ведомства, на южнодонецком и запорожском направлениях потери противника за сутки превысили 150 человек.

Уточняется, что группировка войск «Восток» нанесла поражение украинским подразделениям в районах Угледара и села Водяное в Донецкой Народной Республике (ДНР).

Как сообщало ИА REGNUM, днём ранее, 14 мая, в ходе воздушной разведки в районе населённых пунктов Каменское и Новоданиловка в Запорожье выявили пункты временной дислокации ВСУ. Артиллеристы нанесли по целям удар на поражение.

Также бойцам удалось ликвидировать гаубицу «Мста-Б» в районе Темировки, пикапы с украинскими солдатами в районе Малой Токмачки и Каменского и грузовой автомобиль в районе Чаривного.

Кроме того, на запорожском направлении из ЗРК «Бук» сбили три ракеты РСЗО HIMARS.

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