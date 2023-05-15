Минобороны: потери ВСУ на купянском и краснолиманском направлениях составили более 220 военных

Москва, , 13:40 — REGNUM Потери Вооружённых сил Украины (ВСУ) на купянском и краснолиманском направлениях за минувшие сутки составили более 220 военнослужащих. Об этом в ходе брифинга 15 мая заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Уничтоженная техника ВСУ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«На купянском направлении потери Киева составили до 145 военных».

Российские военные на этом направлении уничтожили две САУ «Гвоздика» и гаубицу Д-20.

Также на краснолиманском направлении российские военные уничтожили более 75 бойцов ВСУ и две бронемашины.

Игорь Конашенков в ходе брифинга 15 мая сообщил, что российские военные в зоне спецоперации сбили украинские вертолёты Ми-24 и Ми-8. Помимо этого, российские бойцы продолжают наступательные действия в западной части города Артёмовска в ДНР.