Минобороны: потери ВСУ на двух направлениях составили свыше 220 военных
Минобороны: потери ВСУ на купянском и краснолиманском направлениях составили более 220 военных
Москва, 15 мая, 2023, 13:40 — ИА Регнум. Потери Вооружённых сил Украины (ВСУ) на купянском и краснолиманском направлениях за минувшие сутки составили более 220 военнослужащих. Об этом в ходе брифинга 15 мая заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
«На купянском направлении потери Киева составили до 145 военных».
Российские военные на этом направлении уничтожили две САУ «Гвоздика» и гаубицу Д-20.
Также на краснолиманском направлении российские военные уничтожили более 75 бойцов ВСУ и две бронемашины.
Игорь Конашенков в ходе брифинга 15 мая сообщил, что российские военные в зоне спецоперации сбили украинские вертолёты Ми-24 и Ми-8. Помимо этого, российские бойцы продолжают наступательные действия в западной части города Артёмовска в ДНР.