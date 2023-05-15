, 15:00 — REGNUM На чемпионате мира по боксу среди мужчин, который завершился 14 мая в Ташкенте, российская сборная завоевала шесть медалей: два золота и четыре бронзы.

Шарабутдин Атаев и Муслим Гаджимагомедов, завоевавшие золотые медали, во время церемонии награждения © Валерий Шарифулин/ТАСС

Две золотые медали пришли в копилку российской сборной в финальный день турнира — 14 мая. Сперва Шарапутдин Атаев одолел Лорена Альфонсо — этнического кубинца, выступающего за Азербайджан и уже имеющего в активе бронзу Олимпиады-2020, золото чемпионата мира — 2021 и победу в Европейских играх в 2019-м.

Шарабутдин Атаев во время бинтования рук перед поединком с Лореном Альфонсо Домингесом © Валерий Шарифулин/ТАСС

Шарабутдин Атаев (Россия) и Лорен Альфонсо Домингес (Азербайджан) © Валерий Шарифулин/ТАСС

Шарабутдин Атаев (Россия) и Лорен Альфонсо Домингес (Азербайджан) во время поединка © Валерий Шарифулин/ТАСС

Лорен Альфонсо Домингес (Азербайджан) и Шарабутдин Атаев (Россия) во время поединка © Валерий Шарифулин/ТАСС

Шарабутдин Атаев (Россия) после поединка с Лореном Альфонсо Домингесом (Азербайджан) © Валерий Шарифулин/ТАСС

Второе золото в копилку сборной России принёс Муслим Гаджимагомедов. В финале он сразился с Азизом Аббесом Мухийдином — этническим арабом, представляющим Италию. Последний повторил свой результат 2021 года: тогда он также проиграл в финале.

Гаджимагомедов уже не в первый раз одерживает победу в турнире. В 2019 году он в финале победил эквадорца Хулио Кастильо. А вот для Атаева золото мирового первенства в Узбекистане стало первым: до этого спортсмену удавалось дважды побеждать на российском первенстве, а также завоёвывать там же серебро и бронзу.

Муслим Гаджимагомедов перед поединком с Азизом Аббесом Мухийдином (Италия) © Валерий Шарифулин/ТАСС

Муслим Гаджимагомедов перед поединком с Азизом Аббесом Мухийдином (Италия) © Валерий Шарифулин/ТАСС

Муслим Гаджимагомедов (Россия) и Азиз Аббес Мухийдин (Италия) во время поединка © Валерий Шарифулин/ТАСС

Муслим Гаджимагомедов (Россия) во время поединка с Азизом Аббесом Мухийдином (Италия) © Валерий Шарифулин/ТАСС

Муслим Гаджимагомедов (Россия) и Азиз Аббес Мухийдин (Италия) во время поединка © Валерий Шарифулин/ТАСС

Азиз Аббес Мухийдин (Италия) и Муслим Гаджимагомедов (Россия) после поединка © Валерий Шарифулин/ТАСС

Муслим Гаджимагомедов, завоевавший золотую медаль, во время церемонии награждения © Валерий Шарифулин/ТАСС

Бронзу на турнире взяли Эдмонд Худоян (вес до 48 кг), Дмитрий Двали (вес до 54 кг), Всеволод Шумков (вес до 60 кг) и Имам Хатаев (вес до 80 кг).

В командном зачете первое место заняла сборная Узбекистана — она забрала девять медалей, в числе которых пять золотых. Россия оказалась на третьей строчке, а второе место заняли спортсмены из Казахстана.

Умиа Софьян (Франция) и Всеволод Шумков (Россия) во время поединка © Валерий Шарифулин/ТАСС

Эдмонд Худоян (Россия) и Санжар Ташкенбай (Казахстан) © Валерий Шарифулин/ТАСС

Российские болельщики © Валерий Шарифулин/ТАСС

Дмитрий Двали (Россия), завоевавший бронзовую медаль, во время церемонии награждения © Валерий Шарифулин/ТАСС

Имам Хатаев (Россия), завоевавший бронзовую медаль, во время церемонии награждения (с) Валерий ШарифулинТАСС

Согласно решению Международной ассоциации бокса (IBA), боксёры из России и Белоруссии выступали на турнире с национальной атрибутикой — флагами и гимнами. В октябре прошлого года IBA отменила принятое ранее (в марте 2022-го) решение об отстранении российских и белорусских боксеров, спортсменам разрешено выступать на международной арене с национальной символикой.

Победители получат по 200 тысяч долларов, серебряные призёры — по 100, бронзовые — по 50.

Встреча мужской сборной России по боксу в аэропорту Домодедово © Владимир Гердо/ТАСС

Шарабутдин Атаев, завоевавший золотую медаль, Имам Хатаев, завоевавший бронзовую медаль, и Муслим Гаджимагомедов, завоевавший золотую медаль, в аэропорту Домодедово © Владимир Гердо/ТАСС

Российским боксёрам пришли приглашения выступить в европейских отборочных турнирах к Олимпийским играм, сообщил 15 мая ТАСС председатель тренерского совета Федерации бокса России Эдуард Кравцов. Он также сообщил, что команда будет ждать решения о выступлении на Азиатских играх. Через Азию российским боксёрам будет сложнее пробиться на Олимпийские игры из-за более высокой конкуренции, чем в Европе, заметил Кравцов.