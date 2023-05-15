Донецк, , 13:36 — REGNUM Российские военные в зоне спецоперации сбили украинские вертолёты Ми-24 и Ми-8, сообщил 15 мая официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

ВКС РФ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Истребительной авиацией ВКС России в районах населённых пунктов Селидово и Брусовка Донецкой Народной Республики сбиты вертолёты Ми-24 и Ми-8 воздушных сил Украины», — заявил Конашенков.

По словам представителя Минобороны, российские военные на донецком направлении в рамках СВО уничтожили станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 ВСУ американского производства. Это произошло в районе села Кривая Лука (ДНР).

В Минобороны также сообщили, что в ДНР российские военные продолжают наступательные действия в западной части Артёмовска.