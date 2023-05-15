Москва, , 13:28 — REGNUM В Москве неизвестный изнасиловал 18-летнюю девушку, после чего сбежал с места преступления, извинившись перед ней. Инцидент произошел на улице Нагорной в ночь на 14 мая. После совершения насилия незнакомец помог девушке умыться, подведя её к ручью, и попросил у неё прощения, а затем помог выбраться из оврага, в который столкнул её ранее, и сбежал. Об этом 15 мая сообщил «МК».

Следственный комитет РФ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

В пресс-службе столичного СК сообщили о задержании подозреваемого. Против него возбудили уголовное дело об изнасиловании с угрозой убийством или причинением тяжкого вреда здоровью и иных насильственных действиях сексуального характера.

«Установлена причастность мужчины 1994 года рождения к совершению данного преступления. В настоящее время он доставлен в подразделение столичного СК для проведения следственных действий»,— говорится в сообщении.

Из подробностей инцидента известно, что девушка, ставшая жертвой изнасилования, работала в организации быстрого питания и возвращалась домой после полуночи. В то время как она шла от автобусной остановки на Варшавском шоссе до Нагорной улицы, на неё напал мужчина в капюшоне, столкнул в овраг речки Коршунихи и изнасиловал.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге 11 мая ранее судимый мужчина 1968 года рождения напал на девочку и попытался её изнасиловать. Ребёнка отбили у злоумышленника прохожие. Педофила задержали и заключили под стражу. Свою вину он признал. Возбуждено уголовное дело.