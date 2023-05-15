Дмитрий Песков: в Кремле наблюдают за голосованием в Турции, с уважением отнесутся к выбору народа

Москва, , 13:32 — REGNUM В Кремле с большим вниманием наблюдают за новостями о выборах в Турции и с уважением отнесутся к выбору турецкого народа, сообщил 15 мая в ходе брифинга пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. «В любом случае, рассчитываем, что наше сотрудничество (с Турцией. — Прим. ред. ред.) будет продолжаться, углубляться и расширяться», подчеркнул представитель Кремля. Также он прокомментировал ряд других актуальных тем, к примеру, подготовку очередного пакета военной помощи Великобританией и недомогание белорусского президента Александра Лукашенко.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

Военная помощь Лондона Киеву не окажет существенного воздействия на ход специальной операции на Украине, а только создаст больше сложностей Украине, считает Дмитрий Песков. По поводу состояния белорусского президента Александра Лукашенко он посоветовал ориентироваться на официальную информацию из Минска, а не на слухи о болезни белорусского лидера.

Журналистов также интересовало отношение Кремля к заявлению президента Франции Эммануэля Макрона, что Россия впадает в «зависимость» от Китая. На что Дмитрий Песков ответил, что отношения с Китаем носят характер стратегического, особого партнёрства. Речь идет не о зависимости, а об учёте взаимных интересов.

В ближайших планах российского лидера Владимира Путина — проведение оперативного совещания с Совбезом 15 мая, сказал Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что Великобритания готовит очередной пакет военной помощи Украине, заявил премьер-министр страны Риши Сунак 15 мая. По данным телеканала Sky News, военная помощь поддержит Украину в предстоящие месяцы в её «ожидаемом броске с целью сдержать российские силы».

Белорусский президент Александр Лукашенко не присутствовал на неформальном завтраке лидеров стран СНГ в Кремле, который провёл президент России Владимир Путин после военного парада Победы на Красной площади, а 14 мая пропустил церемонию празднования Дня флага, герба и гимна республики. Первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин заверил, что у белорусского лидера нет коронавируса, «просто человек заболел». Чем заболел — не уточняется.