Причиной пожара в супермаркете в районе Южное Бутово в Москве стал взрыв газового баллона

Москва, , 13:23 — REGNUM По предварительным данным, пожар в административном здании на улице Адмирала Ушакова в Южном Бутово в Москве вспыхнул из-за взрыва газового баллона. Об этом 15 мая сообщил Telegram-канал «112».

Пожарные © Светлана Шевченко/РИА Новости

Уточняется, что всех людей из здания эвакуировали. По данным экстренных служб, речь идёт о порядка 120 человек.

На месте работают пожарные. На кадрах с места происшествия видно, как клубы чёрного дыма вырываются из горящего здания.

Канал сообщает, что возгорание произошло в магазине «Перекрёсток».

Как сообщало ИА REGNUM, 15 мая в Москве на улице Адмирала Ушакова вспыхнул пожар. Возгорание произошло в административном здании в районе Южное Бутово в доме номер семь по улице Адмирала Ушакова.

Также сообщалось о взрывах. На место оправили силы по повышенному рангу.