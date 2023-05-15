Названа предварительная причина пожара в супермаркете на юго-западе Москвы
Москва, 15 мая 2023, 13:23 — REGNUM По предварительным данным, пожар в административном здании на улице Адмирала Ушакова в Южном Бутово в Москве вспыхнул из-за взрыва газового баллона. Об этом 15 мая сообщил Telegram-канал «112».
Уточняется, что всех людей из здания эвакуировали. По данным экстренных служб, речь идёт о порядка 120 человек.
На месте работают пожарные. На кадрах с места происшествия видно, как клубы чёрного дыма вырываются из горящего здания.
Канал сообщает, что возгорание произошло в магазине «Перекрёсток».
Как сообщало ИА REGNUM, 15 мая в Москве на улице Адмирала Ушакова вспыхнул пожар. Возгорание произошло в административном здании в районе Южное Бутово в доме номер семь по улице Адмирала Ушакова.
Также сообщалось о взрывах. На место оправили силы по повышенному рангу.