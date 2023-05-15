Красноярск, , 13:15 — REGNUM Группа компаний Бамтоннельстрой-Мост начала строительство метрополитена в Красноярске. Как сообщают в ГК, планируется возвести три подземных и одну надземную остановку скоростного наземно-подземного легкорельсового транспорта. Будут построены 17,2 километра подземных сооружений, включая перегонные тоннели, станционные комплексы и притоннельные сооружения.

Метро Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам генерального директора ООО «Бамтоннельстрой-Красноярск» (входит в ГК Бамтоннельстрой-Мост) Владимира Гартига, на остановочном пункте «Улица Шахтеров» выполнят перенос инженерных сетей — будут перенесены тысячи метров электрокабеля и сетей связи, а также элементы систем городского водопровода и канализации.

«Параллельно с этим, — отметил Владимир Гартиг, — специалисты компании приступят к строительству стартового котлована остановочного пункта «Улица Шахтеров». Он необходим для дальнейшего монтажа двух тоннелепроходческих механизированных комплексов (ТПМК), которые будут осуществлять проходку двух перегонных тоннелей длиной 3275 метров каждый от остановочного пункта «Улица Шахтеров» до остановочного пункта «Карла Маркса». Диаметр каждого ТПМК составит шесть метров».

На строительстве будет задействовано до девяти тысяч рабочих и более 300 машин и механизмов.

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