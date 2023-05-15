Донецк, , 13:15 — REGNUM Украинские военные в первый раз с марта 2023 года обстреляли Волноваху в ДНР с применением реактивных систем залпового огня (РСЗО). Об этом 15 мая сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Система залпового огня HIMARS Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Уточняется, что обстрел со стороны ВСУ зафиксировали в 10:40 мск (совпадает с мск), по городу выпустили три ракеты из РСЗО. При этом тип РСЗО не указывается.

Последний раз украинские войска обстреливали Волноваху из РСЗО 13 марта.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин написал, что силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили в небе над стадионом «Донбасс Арена» ракету. Он уточнил, что части сбитой ракеты упали на стадион и близлежащую территорию.