Донецк, 15 мая, 2023, 13:20 — ИА Регнум. Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что два члена правительства уходят из правительства региона, и поблагодарил их за продуктивную командную работу. Об этом он написал 15 мая в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Денис Пушилин

Он уточнил, что свои посты оставили исполняющий обязанности первого заместителя председателя правительства ДНР Рустам Мингазов и зампредседателя правительства — глава аппарата Денис Цуканов.

Выразив Мингазову и Цуканову благодарность за продуктивную командную работу, Пушилин пожелал им успехов на новом поприще.

ДНР, а также ЛНР, Херсонская и Запорожская области вошли в состав России по итогам референдумов, состоявшихся 23–27 сентября 2022 года. В ДНР за воссоединение с Россией проголосовали 99,23% избирателей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 2 мая 2023 года президент России Владимир Путин заявил, что руководство страны намерено добиваться возвращения жизни в новых регионах страны в нормальное русло.