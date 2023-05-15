Нью-Йорк, США, 15 мая, 2023, 13:11 — ИА Регнум. Продление черноморской зерновой инициативы «жизненно необходимо» для борьбы с кризисом продовольствия в мире. Об этом говорится в опубликованном 15 мая заявлении Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН.

Виталий Белоусов/РИА Новости Штаб-квартира ООН в Женеве

Утверждается, что ВВП ООН в рамках зерновой сделки доставила порядка 600 тыс. тонн зерна с Украины нуждающимся семьям в мире, и отмечается, что цены на продовольствие продолжают быть самыми высокими за последние десять лет.

«Черноморская зерновая инициатива жизненно необходима для обеспечения зон, наиболее затронутых продовольственным кризисом», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у Кремля нет информации о том, что стороны переговоров по продлению зерновой сделки близки к заключению соглашения. Он подчеркнул, что обсуждение этого вопроса продолжается.

В Стамбуле с 10 мая проходят многосторонние переговоры между Россией, Украиной, ООН и Турцией, где рассматривается вопрос о продлении зерновой сделки. Турция, ООН и Украина ожидают, что Россия согласится на продление сделки. Москва же со своей стороны требует полного выполнения условий, содержащихся в тексте подписанного в 2022 году соглашения — в том числе разблокировки экспорта зерна, а также иных вопросов.

Также ранее в Кремле и МИД неоднократно отмечали, что требования России систематически игнорируются. В апреле 2023 года глава ведомства Сергей Лавров заявил, что «черноморская инициатива» постепенно превратилась в «зерновую сделку» и используется исключительно для получения Украиной дополнительных доходов, а сельхозпродукция поставляется отнюдь не в беднейшие страны.