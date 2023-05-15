Британский генерал Ширрефф: Украине не хватит одного контрнаступления для значимого результата

Лондон, , 13:22 — REGNUM Британский генерал в отставке Ричард Ширрефф заявил 15 мая, что Украине может не хватить одного контрнаступления, если оно случится, для достижения её целей. По его мнению, единоразово страна не добьётся ничего значимого.

Уничтоженная техника ВСУ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Ширрефф посчитал, что Киеву понадобятся масштабные наступательные действия, на которые нужны месяцы или даже годы. Об этом генерал, три года занимавший пост заместителя главнокомандующего войсками НАТО в Европе, рассказал в эфире Sky News.

По его мнению, снабжать Украину вооружением было необходимо активнее с самого начала, так как предстоящее наступление требует больших усилий.

«Нам следует готовиться к серии контрнаступлений, для каждого из которых понадобятся большие логистические мощности, поставки снаряжения, обучение персонала и помощь стран Запада», — заключил он.

Украинское контрнаступление обсуждается уже несколько месяцев. В Киеве хотят с его помощью добиться продолжения военной и финансовой помощи Запада.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава офиса президента Украины Михаил Подоляк считает, что успех ВСУ в Артёмовске, где сейчас идут наиболее напряжённые бои, может открыть новые возможности, к которым Киев «тщательно готовится». Врио главы ДНР Денис Пушилин также ранее сообщал, что украинские войска активизировались по всей линии боевого соприкосновения, и назвал это «разведкой боем».

Читайте ранее в этом сюжете: Экс-глава генштаба Британии предупредил ВСУ о рисках лишиться помощи Запада