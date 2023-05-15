Москва, , 13:18 — REGNUM Бойцам Вооружённых сил России нужно проявлять бдительность, так как диверсанты ВСУ практикуют установку радиомаяков на технику в зоне специальной военной операции. Об этом 15 мая сообщил экс-глава «Роскосмоса», глава добровольческого отряда «Царские волки» Дмитрий Рогозин в своём Telegram-канале.

Дмитрий Рогозин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Маячки (радиометки) диверсанты крепят к автотранспорту наших военных, в том числе и на гражданские автомобили. По ним приходят прилёты», — написал Рогозин.

Он опубликовал фото одного из радиомаяков и призвал осматривать технику перед каждым выездом.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ранее Рогозин сообщил, что российские бойцы в полевых условиях создали мини-установку для запуска ракет реактивной системы залпового огня «Град», которую можно переносить на руках или возить на легковом автомобиле. Установку назвали «Маруся», её используют для поражения опорных пунктов ВСУ.

Экс-глава «Роскосмоса» также объяснил, почему Россия не ликвидирует спутниковую систему связи противника. Он отметил, что в случае переноса конфликта в космос под удар попадут и российские спутники, противостояние перейдёт в более острую фазу.