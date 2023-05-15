Лондон, 15 мая, 2023, 12:59 — ИА Регнум. В Великобритании визит президента Украины Владимира Зеленского в Лондон вызвал критику среди читателей Daily Mail. Многие из них высказались негативно по поводу его приезда. Одно из основных мнений выражало осуждение визита, связанного с выпрашиванием денег.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Так, один из комментаторов, в частности, назвал украинского лидера «улыбчивым прислужником», который «любит тратить чужие деньги».

Еще один пользователь написал, что «все отбросы и попрошайки направляются в Великобританию».

Дискутируя по поводу визита президента Украины, читатели высказали мнение о том, что тот намерен просить у премьера Великобритании Риши Сунака денег или оружия, потому что, в этом ему якобы отказали США.

«Он здесь, потому что США сказали ему не ждать больше денег или оружия», — сказано в комментарии.

При этом один из читателей напомнил Сунаку, что украинский конфликт не является проблемой Великобритании, а украинский президент «никогда не перестанет просить ещё и ещё».

Украинский лидер в эти дни совершает очередную поездку в Европу с целью добиться новых поставок ВСУ оружия от стран НАТО. В Лондон он прибыл из Парижа, где 15 мая встречался с президентом Эммануэлем Макроном. В рамках визита в Великобританию политик встретился с премьер-министром.

Ранее сообщалось, что тот пообещал Украине новую партию ЗРК и ударных беспилотников.