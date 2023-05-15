Песков заявил о стратегическом партнёрстве с Китаем после слов Макрона

Москва, , 13:00 — REGNUM Кремль категорически не согласен с заявлением президента Франции Эммануэля Макрона, что Россия впадает в «зависимость» от Китая. Об этом 15 мая заявил журналистам пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков © Рамиль Ситдиков/РИА Новости

«Наши отношения с Китаем, с Китайской Народной Республикой носят характер стратегического, особого партнёрства. Это не связано с какой-то зависимостью кого-то, это учёт взаимных интересов», — сказал Песков.

По его мнению, французский президент неверно понимает суть происходящего. Песков подчеркнул, что отношения России и Китая учитывают интересы обеих сторон, близость их мировоззрений в отношении международной политики и неприятие Москвой и Пекином попыток диктовать чужую волю.

Как сообщало ИА REGNUM, заявление Макрона о «геополитическом поражении» России на Украине и впадении в «зависимость» от КНР раскритиковали в Twitter. Пользователи предположили, что президент живет в параллельной реальности и это Франция находится в зависимости от США, а Россия проводит самостоятельную политику.

Кроме того, глава комитета палаты представителей по делам вооружённых сил Конгресса США Майк Роджерс раскритиковал поведение Макрона во время визита в Китай в апреле. По мнению американского политика, французский лидер позорно «преклонил колени перед председателем КНР Си Цзиньпином».