Москва, 15 мая, 2023, 12:50 — ИА Регнум. В случаях появления каких-либо сообщений о состоянии здоровья высокопоставленных лиц, таких как президент Белоруссии Александр Лукашенко, необходимо ориентироваться на официальную информацию. Об этом 15 мая заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

«Никаких таких официальных сообщений со стороны Минска не было», — сказал он в ответ на вопрос о том, обеспокоены ли в Кремле по поводу сообщений о недомогании белорусского лидера.

Песков подчеркнул, что в таких случаях важно ориентироваться только на официальную информацию.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 мая Лукашенко пропустил церемонию празднования Дня флага, герба и гимна Белоруссии. Обращение главы государства во время церемонии зачитал премьер-министр Роман Головченко. После этого в интернете появились сообщения о болезни белорусского лидера.

Позднее 15 мая первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин рассказал о недомогании президента Белоруссии.