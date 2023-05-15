Москва, 15 мая, 2023, 12:49 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга 15 мая заявил журналистам, что в Кремле с большим интересом наблюдают за выборами в Турции.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Мы с большим интересом наблюдаем за новостями из Турции. С уважением отнесёмся к выбору турецкого народа», — сказал Песков.

По его словам, в Кремле рассчитывают, что сотрудничество с Анкарой будет продолжаться, углубляться и расширяться. Как сказал пресс-секретарь, Россию и Турцию объединяет широкий комплекс взаимовыгодного сотрудничества в различных областях: энергетика, туризм, торговля, сельское хозяйство, авто и авиаперевозки. Сотрудничество отвечает интересам народов России и Турции, добавил Песков.

Отвечая на вопрос журналистов о рисках организации США турецкого майдана, Дмитрий Песков подчеркнул, что Турция — это зрелая, сильная страна, которая в состоянии обеспечить прозрачные выборы и не допустить незаконных действий.

Как сообщало ИА REGNUM, выборы 13-го президента Турции и новых депутатов парламента страны прошли 14 мая, в ходе них не было зафиксировано происшествий. В Турции 14 мая также проходили парламентские выборы. По предварительным итогам, после обработки 96% урн «Республиканский альянс» во главе с Партией справедливости и развития (ПСР) действующего президента Турции Тайипа Эрдогана набрал 49,74% голосов.

После обработки 100% бюллетеней на президентских выборах в Турции действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган набрал 49,35% голосов. Его оппонент Кемаль Кылычдароглу заручился поддержкой 44,99% избирателей. Свыше миллиона бюллетеней на выборах президента Турции признаны недействительными.

Для победы в первом туре один из кандидатов должен был получить 50% плюс один голос. Второй тур голосования пройдёт 28 мая.

Шансы на победу во втором туре президентских выборов в Турции гораздо выше у действующего главы государства Реджепа Тайипа Эрдогана, чем у его соперника, оппозиционера Кемаля Кылычдароглу. Такое мнение в беседе с ИА REGNUM высказал старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН, кандидат исторических наук Борис Долгов. Эксперт считает, что у Эрдогана значительные шансы на победу и много преимуществ. Деятельность действующего президента связана с успехами во внешнеполитическом плане, продвижением интересов страны во многие регионы мира. Как считает эксперт, у простой массы людей Эрдоган ассоциируется с успехами, поэтому пользуется поддержкой.