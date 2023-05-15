Немецкий журналист Вебер возмутился условиями, которые Зеленский поставил для мира на Украине

Берлин, , 12:55 — REGNUM Немецкий журналист Иоахим Вебер возмутился заявлением президента Украины Владимира Зеленского о том, что Киев готов к миру только на своих условиях. В понедельник, 15 мая, Вебер заявил, что коллективный Запад не может оставаться безучастным, делая вид, что ему всё равно, сколько продлится конфликт на Украине.

Владимир Зеленский Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Меня раздражает позиция Зеленского, согласно которой люди открыты для мирных инициатив, если они исходят от Украины. Любая инициатива по урегулированию конфликта должна соотноситься с реальностью», — процитировало Вебера немецкое издание Focus.

Журналист подчеркнул, что важно говорить о политических путях завершения конфликта, а не ограничиваться поставками вооружений. По его мнению, именно в этом были бы полезны «незападные посредники». Вебер напомнил, что в Кремле оценивали западную военную помощь Украине как-то, что ничего не решит и только затянет страдания украинского народа.

Между тем, как ранее сообщало ИА REGNUM, пользователи Twitter назвали «клоунским шоу» визит украинского президента в Германию. После его встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем и главой государства Франк-Вальтером Штайнмайером они возмутились тем, что политик постоянно клянчит деньги, и порекомендовали ему купить себе новый костюм. Его также назвали «поджигателем войны беспрецедентных масштабов».