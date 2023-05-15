Варшава, 15 мая, 2023, 12:36 — ИА Регнум. В Польше начнут производить больше артиллерийских снарядов. О планах по существенному наращиванию производства агентству PAP заявил председатель польского государственного оружейного концерна Polska Grupa Zbrojeniowa Себастьян Хвалек.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

«Мы входим в число серьёзных игроков в Европе. PGZ намерен увеличить ежегодное производство с 30–40 тыс. снарядов более чем до 200 тысяч», ― уточнил он.

Хвалек напомнил, что польское правительство приняло программу увеличения производства снарядов крупного калибра для польской армии и что в связи с событиями на Украине поставки произведённых PGZ снарядов 155-мм для гаубиц ВСУ ускорились.

Как сообщало ИА REGNUM, польский премьер-министр Матеуш Моравецкий по итогам саммита ЕС в Брюсселе в марте заявил, что Польша прорабатывает вопрос о существенном увеличении производства боеприпасов для Украины. Он подчеркнул, что у стран Европы не хватает боеприпасов, а в Польше выпускается слишком мало артиллерийских снарядов.

Премьер-министр допустил, что если польские оборонные предприятия смогли бы значительно нарастить производство снарядов, то всю эту продукцию можно было бы закупить на средства европейских государств и передать Киеву.

Позднее Моравецкий заявил о намерении властей Польши разместить на своей территории завод по производству боеприпасов с обеднённым ураном для американских танков Abrams.