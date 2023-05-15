Киев, 15 мая, 2023, 12:35 — ИА Регнум. Спецпредставитель Китая по делам Евразии Ли Хуэй посетит столицу Украины с целью урегулирования кризиса. Об этом 15 мая сообщило издание Agence France-Presse.

Иван Шилов ИА REGNUM Ли Хуэй

«Он будет в Киеве 16 и 17 мая», — проинформировал источник агентства в украинском правительстве.

Как сообщало ИА REGNUM, спецпредставитель Китая Ли Хуэй отправится 15 мая в Россию, Германию, Польшу, на Украину и во Францию для участия в консультациях по урегулированию украинского кризиса.

У Китая нет острой необходимости добиваться быстрого прекращения украинского кризиса, хотя если его дипломаты сумеют положить конец этому конфликту, то это обернётся очень резким усилением международного авторитета КНР. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил Василий Кашин, политолог, директор Центра комплексных европейских и международных исследований ВШЭ, член Российского совета по международным делам.

По словам Кашина, Китай сейчас будет вести диалог и с российской, и с украинской стороной, хотя в Пекине прекрасно понимают, что Киев не может считаться самостоятельным игроком.