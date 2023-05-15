Сунак опубликовал фото встречи с прибывшим в Британию Зеленским
Лондон, 15 мая 2023, 12:36 — REGNUM Британский премьер-министр Риши Сунак 15 мая опубликовал в Twitter фото с прибывшим в страну украинским президентом Владимиром Зеленским.
На снимке политики обнялись, приветствуя друг друга.
«С возвращением», — написал глава британского правительства под фотографией.
Политик прибыл в Лондон из Парижа, где 15 мая встретился с французским коллегой Эммануэлем Макроном. Перед этим глава Украины побывал в Германии и Италии.
Переговоры в Европе украинский лидер ведёт на тему поставок ВСУ оружия странами НАТО. Сунак пообещал Зеленскому новую партию ЗРК и ударных беспилотников, а также провести обучение украинских пилотов.