Лондон, , 12:36 — REGNUM Британский премьер-министр Риши Сунак 15 мая опубликовал в Twitter фото с прибывшим в страну украинским президентом Владимиром Зеленским.

Владимир Зеленский и Риши Сунак Zelenskiy/Official

На снимке политики обнялись, приветствуя друг друга.

«С возвращением», — написал глава британского правительства под фотографией.

Политик прибыл в Лондон из Парижа, где 15 мая встретился с французским коллегой Эммануэлем Макроном. Перед этим глава Украины побывал в Германии и Италии.

Переговоры в Европе украинский лидер ведёт на тему поставок ВСУ оружия странами НАТО. Сунак пообещал Зеленскому новую партию ЗРК и ударных беспилотников, а также провести обучение украинских пилотов.